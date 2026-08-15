El Mar del Plata Bureau participó de la edición 2026 de Meet Up Argentina, el principal encuentro de la industria MICE, organizado por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA) en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

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El encuentro reunió a más de 2100 profesionales de la industria y a 140 Hosted Buyers provenientes de 13 países. En ese contexto, el Mar del Plata Bureau, en un trabajo coordinado con el Ente Municipal de Turismo y Cultura, concretó 24 reuniones preagendadas con compradores pertenecientes a los segmentos asociativo, corporativo y de viajes de incentivo.

Durante los encuentros se gestionaron postulaciones de Mar del Plata como sede de futuros congresos nacionales e internacionales, con proyecciones para el período comprendido entre 2027 y 2029. La delegación presentó las características de la ciudad, con especial énfasis en su infraestructura, la oferta gastronómica y las propuestas vinculadas con eventos deportivos y viajes de incentivo.

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En el plano institucional, la apertura oficial del encuentro incluyó la entrega de un reconocimiento por los 30 años de trayectoria del Mar del Plata Bureau. La distinción fue otorgada por el presidente de AOCA, Fabián Moncada, y recibida por el titular de la entidad marplatense, Nolberto Pezzati.

La delegación local también participó de la 177ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo y formó parte de las jornadas técnicas destinadas al abordaje de herramientas estadísticas vinculadas con la inteligencia de datos.

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Asimismo, el Mar del Plata Bureau rubricó el reconocimiento Aliados 2026, una iniciativa orientada a destacar y fortalecer la articulación entre los sectores público y privado dentro de la actividad turística y de eventos.

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