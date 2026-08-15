La Asociación Civil Poniendo el Alma, entidad que dirige el Hogar Mahatma, realizará el Primer Congreso Internacional Abrazando Infancias y Adolescencias el 7 y 8 de septiembre, en el Hotel UTHGRA Presidente Perón (Tucumán 2662), bajo el lema Cuando una infancia es cuidada, una adolescencia se vuelve posible.

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Durante las dos jornadas se desarrollarán paneles y espacios de intercambio sobre distintas problemáticas vinculadas con la infancia y adolescencia. Entre los principales ejes se encuentran la salud integral en la primera infancia y el daño temprano, la institucionalización de las infancias, las adopciones y las familias solidarias, la salud mental y el consumo problemático en adolescentes, además de los desafíos actuales de la educación.

La apertura del congreso tendrá lugar el 7 de septiembre y estará encabezada por la directora del hogar convivencial, Giselle Continanzia; el psicólogo y escritor Alejandro Schujman; y la psicoterapeuta Leonor Inés Pisanchi.

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La propuesta está destinada a profesionales de la salud, trabajadores sociales, educadores y estudiantes, con el objetivo de generar un espacio de formación, reflexión e intercambio en torno a las distintas realidades que atraviesan las infancias y adolescencias.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y completar su inscripción a través del correo electrónico [email protected] o mediante la cuenta de Instagram @hogar_mahatma.

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