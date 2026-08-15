El submarino brasileño Humaitá (S-41) arribó a la Base Naval Mar del Plata para participar del ejercicio combinado Fraterno XXXIX, que reúne a las Armadas de Argentina y Brasil en distintas maniobras de adiestramiento en el Atlántico Sur.

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La moderna unidad pertenece a la clase Riachuelo de la Marina de Brasil y llegó acompañada por el buque de socorro submarino Guillobel (K120). Además, a bordo viajaron dos oficiales y dos suboficiales argentinos, quienes se habían embarcado previamente en Río de Janeiro.

El ejercicio Fraterno XXXIX se extenderá hasta el 24 de agosto y tiene como objetivo fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas navales de ambos países. Las actividades incluyen maniobras tácticas, ejercicios de tiro, defensa, guerra antisubmarina y operaciones aeronavales.

Por parte de Argentina participan, entre otras unidades, el destructor ARA La Argentina, las corbetas ARA Espora y ARA Robinson, el patrullero oceánico ARA Storni y el buque logístico ARA Patagonia.

La llegada del Humaitá también tiene un significado particular para Mar del Plata por tratarse de la ciudad donde tenía asiento el ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes. Durante la estadía de la delegación brasileña está previsto un homenaje a los submarinistas fallecidos.

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Si bien se destacó el arribo de una unidad de estas características a la Base Naval, existen antecedentes recientes: en agosto de 2024 el submarino brasileño Tikuna también estuvo en Mar del Plata para participar del ejercicio Fraterno XXXVII.

La presencia del Humaitá se enmarca así en la histórica cooperación naval entre Argentina y Brasil, con actividades destinadas a perfeccionar el trabajo conjunto y el entrenamiento de sus tripulaciones.

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