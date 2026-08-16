Maximiliano Nahuel Vandecaveye, de 36 años, fue la víctima fatal del violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada del sábado en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata. Había dejado Corrientes, su provincia natal, para instalarse en la ciudad y buscar trabajo relacionado con la pesca.

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El accidente ocurrió alrededor de las 2.35 en la zona de Cerrito y Magallanes, mientras Vandecaveye se encontraba junto a otras personas en la vereda de un almacén. En ese momento se produjo una colisión entre un Volkswagen Gol y una Toyota RAV4. Tras el impacto, la camioneta perdió el control, subió a la vereda, volcó y alcanzó a quienes estaban frente al comercio.

Vandecaveye quedó atrapado contra una reja como consecuencia del fuerte impacto. Los equipos de emergencia trabajaron para asistirlo y posteriormente fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde finalmente murió debido a la gravedad de las lesiones.

Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que sufrió una hemorragia interna y graves lesiones en los riñones producto del aplastamiento.

El hombre había llegado hacía poco tiempo a Mar del Plata con la intención de conseguir trabajo en el sector pesquero y poder embarcarse. Sus allegados lo recordaron como una persona trabajadora y solidaria, mientras que amigos y familiares expresaron su dolor a través de las redes sociales.

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Además, sus seres queridos impulsaron una colecta solidaria para reunir el dinero necesario para trasladar sus restos a Corrientes y afrontar los gastos del sepelio.

El choque también dejó otras personas heridas. Tres de ellas recibieron el alta médica, mientras que otra permanecía internada luego de sufrir una lesión en la cadera que requirió una intervención quirúrgica.

La investigación quedó en manos del fiscal Germán Vera Tapia, de la Fiscalía de Delitos Culposos. Las cámaras de seguridad de la zona son parte de las pruebas utilizadas para reconstruir cómo se produjo el impacto entre los dos vehículos.

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Tras confirmarse la muerte de Vandecaveye, la causa avanzó bajo la figura de homicidio culposo. La Justicia continúa trabajando para establecer las responsabilidades en el choque que terminó con la vida del hombre que había llegado desde Corrientes buscando una nueva oportunidad laboral en Mar del Plata.

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