Coordinado por la Secretaría de Salud de General Pueyrredon, el programa itinerante funcionará del martes 18 al viernes 21 de agosto, de 9 a 14, con el fin de complementar la atención de los CAPS en distintos puntos del distrito.

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En el CIC Malvinas (Santa Cruz 8003) habrá vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos y charlas de concientización sobre dengue y ACV. De martes a jueves funcionará el Consultorio Médico Móvil para adultos mayores de 18 años.

En tanto, odontología atenderá martes y miércoles de 9 a 13 para controles, urgencias y prácticas de baja y mediana complejidad, dando paso a talleres odontopediátricos el jueves y viernes.

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La sede ofrecerá además atención pediátrica martes y miércoles con turnos en el lugar, vacunación antirrábica el jueves de 9 a 12, con uso obligatorio de correa, bozal o transportadora, y un taller de RCP el viernes a las 14, con inscripción previa.

Por otro lado, el dispositivo presente en la Sociedad de Fomento Cerrito Sur (Marcelo T. de Alvear 2640) brindará controles de calendario, testeos, gestión de turnos e información preventiva toda la semana, con un taller odontopediátrico el día miércoles. El móvil odontológico prestará atención integral y urgencias el jueves y viernes, mientras que la capacitación en RCP se realizará el viernes a las 10, previa inscripción en la institución.

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Los vecinos pueden consultar más detalles del cronograma municipal en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

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