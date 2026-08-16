Un incendio se registró durante la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada en Brown al 10.200.

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El hecho ocurrió alrededor de las 5 en una casa de mampostería sólida, con techo de madera y tejas a dos aguas. Al arribar, la dotación del Cuartel de Bomberos Monolito encontró el incendio en fase de libre desarrollo.

La vivienda cuenta con cuatro ambientes distribuidos en una planta. Como consecuencia del fuego, se produjo el desplome del techo en tres de ellos y se registraron daños materiales en distintos sectores y mobiliario.

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Para ingresar al inmueble, los bomberos debieron forzar la reja de la línea municipal, la puerta principal y el portón. También se constató una reja que da al patio trasero y otra ubicada dentro del garaje que habían sido forzadas desde el exterior.

Durante el operativo, no se encontraron propietarios ni moradores en el domicilio. En tanto, un móvil del Cuartel Centro participó del abastecimiento de agua. Una vez controlado el incendio, la dotación continuó con tareas de enfriamiento y realizó una inspección del lugar, sin detectar actividad ígnea.

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El fuego quedó extinguido y no se registró propagación hacia las viviendas linderas. Tampoco hubo personas heridas o lesionadas como consecuencia del incendio.

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