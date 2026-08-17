Mar del Plata tendrá este lunes 17 de agosto una jornada fría y mayormente nublada, con condiciones típicamente invernales durante gran parte del día.

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La temperatura mínima se ubicará cerca de los 6°C, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los 11°C. La elevada humedad contribuirá a que el ambiente se mantenga frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

El cielo permanecerá nublado a mayormente cubierto, con escasa presencia del sol. Pese a la abundante nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas durante la jornada.

Uno de los factores a tener en cuenta será el viento, que soplará predominantemente desde el sector sur. Su intensidad podría ubicarse aproximadamente entre los 18 y 34 kilómetros por hora, mientras que algunas ráfagas podrían acercarse a los 47 kilómetros por hora, aumentando la sensación de frío.

De esta manera, el feriado se presentará con un panorama de bajas temperaturas, cielo cubierto y viento, por lo que quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre deberán salir bien abrigados.

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