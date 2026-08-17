La autopsia realizada confirmó que Sebastián Nazareno García, de 16 años, murió tras recibir tres disparos durante el hecho ocurrido en el barrio Regional de Mar del Plata.

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Según el informe preliminar de Policía Científica, los médicos forenses extrajeron un proyectil del pecho y otros dos de los hombros. Los tres serían calibre 9 milímetros.

De acuerdo con los primeros resultados, los proyectiles serían compatibles con el calibre de la pistola Taurus secuestrada al comerciante de 36 años que permanece detenido por el hecho.

La autopsia determinó además que García murió como consecuencia de una hemorragia masiva provocada por las heridas de arma de fuego. Los resultados de los peritajes serán incorporados a la investigación para establecer con precisión la mecánica del episodio.

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El caso

Un adolescente de 16 años murió baleado durante un presunto intento de robo ocurrido este domingo en la zona de Saavedra y Champagnat. Por el hecho quedó detenido un comerciante, acusado de haber efectuado varios disparos contra un grupo de jóvenes.

De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, el hombre se encontraba junto a otra persona en el interior de una Toyota Hilux estacionada sobre Saavedra, a metros de Champagnat. En ese momento, seis personas que circulaban en tres bicicletas pasaron frente al vehículo y posteriormente regresaron.

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La hipótesis que manejan los investigadores indica que el grupo habría intentado abrir la camioneta. Frente a esa situación, el comerciante efectuó varios disparos y uno de los proyectiles alcanzó al adolescente de 16 años, quien murió en el lugar.