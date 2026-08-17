El Municipio de General Pueyrredon llevó adelante una serie de trabajos para renovar y acondicionar tres espacios públicos de Mar del Plata vinculados al General José de San Martín, en el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento.

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Las intervenciones fueron realizadas por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y alcanzaron al monumento ubicado en Luro y Mitre, la Plaza San Martín y el Parque San Martín, con tareas que incluyeron reparaciones, pintura, limpieza y mejoras en la vegetación.

En la rotonda de Luro y Mitre, donde se encuentra la obra del escultor Luis Perlotti que representa al Libertador vestido de civil y de pie, se pintaron el cantero central y los cordones. También se incorporaron buxus y dietes, se instaló un vallado para proteger el sector y se repararon las veredas del perímetro.

Además, se realizó el arenado del basamento de piedra del monumento para mejorar su limpieza y conservación.

Los trabajos también llegaron a la Plaza San Martín, uno de los espacios públicos históricos de la ciudad. Allí se reacondicionaron las áreas verdes y se realizaron tareas de limpieza, corte de pasto y demarcación de caminos.

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La intervención paisajística incluyó la incorporación de tecomas, dietes y plantines florales provenientes del Vivero Municipal, principalmente alrededor de la fuente y del tradicional calendario ubicado frente a la Catedral. Los canteros también fueron reparados y pintados.

En la fuente situada en la esquina de la Peatonal San Martín y San Luis se hicieron trabajos de pintura y mantenimiento, además de la puesta en funcionamiento de sus géiseres.

Por último, las cuadrillas municipales trabajaron en el Parque San Martín, donde restauraron muretes, nivelaron la escalera central y pintaron el mástil, los bancos, las rejas, el portón y los marcos utilizados para fotografías.

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Uno de los principales trabajos realizados en ese sector fue la puesta en funcionamiento de la cascada central. También se renovaron canteros con herbáceas y flores de estación, se demarcaron caminos y se incorporaron distintas especies vegetales alrededor de las escalinatas.

Las tareas forman parte de la puesta a punto de estos tres espacios públicos como homenaje al Libertador, al cumplirse este 17 de agosto un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín.

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