La Tasa de Alumbrado Público que abonan los vecinos de Mar del Plata a través de la factura de electricidad llegó con una actualización del 22,5% para el bimestre julio-agosto. El ajuste fue dispuesto por la Agencia de Recaudación Municipal (ARM) y contempla tanto la evolución de los precios como la recuperación de un período en el que el tributo no pudo ser percibido.

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Aunque en las facturas aparece bajo la denominación “Ley 10.740”, se trata del tributo destinado al financiamiento del servicio de alumbrado público. El esquema establece actualizaciones bimestrales vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

En esta oportunidad, la actualización por inflación representa un 5,86%. A ese porcentaje se suma el mecanismo establecido para recuperar el importe correspondiente a abril, cuando el Municipio todavía no había cerrado los acuerdos necesarios con las empresas distribuidoras para incorporar el cobro en las boletas.

Para evitar que ese monto se trasladara de manera completa a una sola factura, el Ejecutivo resolvió distribuirlo en seis partes iguales entre julio y diciembre. Por ese motivo, durante el segundo semestre los usuarios verán reflejados dos conceptos: la actualización del valor de la tasa y una cuota adicional correspondiente al período de abril.

Cuánto se pagará por el alumbrado

Con la nueva actualización, los valores de referencia quedaron establecidos de la siguiente manera:

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Alumbrado barrial: de $1.000 a $1.225,28.

de $1.000 a $1.225,28. Hasta dos luminarias en poste: de $3.500 a $4.288,48.

de $3.500 a $4.288,48. Hasta tres luminarias en columna: de $6.000 a $7.351,68.

de $6.000 a $7.351,68. Cuatro luminarias: de $6.400 a $7.841,80.

de $6.400 a $7.841,80. Más de cuatro luminarias: de $6.700 a $8.209,38.

El importe que debe afrontar cada inmueble se determina de acuerdo con la cantidad de luminarias existentes en la cuadra y en las denominadas “vías de acceso”. Dentro de este concepto se incluyen la calle donde se encuentra el ingreso a la propiedad y las arterias que rodean la manzana, quinta o fracción en un radio de hasta 100 metros.

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Una vez completado el prorrateo de las seis cuotas correspondientes a abril, el esquema prevé que desde enero de 2027 los vecinos vuelvan a abonar únicamente el valor base actualizado, sin el adicional generado por ese período pendiente.

El destino de los fondos

El Municipio proyecta recaudar durante este año unos $16.500 millones mediante la Tasa de Alumbrado Público. El objetivo es utilizar esos recursos para avanzar con la modernización del sistema de iluminación de la ciudad y ampliar la incorporación de tecnología LED.

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En ese marco, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) adjudicó a fines de mayo una primera licitación a la empresa Construman SA. El contrato contempla una inversión de $2.193.279.735 y la colocación de más de 5.000 nuevos artefactos.

El proyecto incluye 4.374 luminarias LED de 95 watts para calles residenciales, además de 634 equipos de 120 watts y 72 de 200 watts destinados a avenidas y corredores principales. También se prevé la instalación de farolas LED, el retiro de las antiguas luminarias de sodio, nuevos tendidos eléctricos, bases y sistemas de puesta a tierra.

Las obras abarcan los barrios Los Pinares, Villa Primera, Constitución, Nueva Pompeya, Estación Norte, San Juan, Don Bosco, Plaza P. Ramos, La Perla, Centro, Cerrito, San Salvador, Termas Huinco, Colinas de Peralta Ramos, Punta Mogotes y Stella Maris.