Mar del Plata tendrá este martes 18 de agosto una jornada fría, con una temperatura mínima que rondará los 4°C y una máxima que llegará a los 12°C.

Ads

Durante las primeras horas del día se registrarán las temperaturas más bajas, por lo que el comienzo de la jornada se presentará especialmente frío. Con el correr de las horas, los registros aumentarán de manera gradual.

En cuanto al cielo, se esperan condiciones parcialmente soleadas, con presencia de nubosidad pero también algunos períodos de sol durante el martes.

Las precipitaciones no serán protagonistas, ya que no se esperan lluvias significativas para la jornada.

Hacia la tarde se alcanzará la máxima prevista de 12°C, mientras que durante la noche la temperatura volverá a descender y se mantendrá el ambiente fresco.

Ads

De esta manera, Mar del Plata tendrá un martes marcado por un comienzo muy frío y una tarde algo más agradable, con momentos de sol y sin lluvias importantes previstas.

Ads