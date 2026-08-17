El intendente Agustín Neme encabezó este lunes el acto oficial por un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, que se desarrolló en el parque que lleva su nombre, sobre la avenida Patricio Peralta Ramos y frente al mar.

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La ceremonia reunió a autoridades locales y vecinos, y tuvo como eje el homenaje al Libertador y la reivindicación de los valores vinculados con su figura.

Durante su discurso, Neme sostuvo que la fecha debe servir para trasladar esos principios al presente. “Hablar de San Martín es hablar de convicción, trabajo, sueño, estrategia y de poner el cuerpo”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Quiero que sea la posibilidad de todos nosotros, de todos los marplatenses, de todos los argentinos, de poder traer este legado al presente y hacerlo propio”.

El intendente también aprovechó su intervención para cuestionar a la “vieja política” y convocó a dejar atrás determinadas prácticas. “En una época donde la vieja política se queda en discursos de café, en ese egoísmo que tanto caracteriza a ese sector, yo los invito a que podamos dar vuelta a esa página”, afirmó.

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A partir de la figura de San Martín, Neme hizo especial hincapié en el esfuerzo cotidiano, el trabajo y la búsqueda de nuevas oportunidades. En ese marco, destacó a quienes “se levantan todas las mañanas a trabajar”, estudian y buscan crecer sin quedarse en la queja.

“Eso es lo que nos identifica como marplatenses y como argentinos”, remarcó.

Otro de los ejes de su mensaje estuvo relacionado con la libertad y el compromiso individual y colectivo. “La libertad de nuestra ciudad, de nuestro país, se pelea. Se trabaja por ella siendo personas amables, siendo comprometidos, esforzándonos todos los días con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos”, manifestó.

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Además, planteó la necesidad de abandonar prácticas que, según consideró, perjudicaron al país y destacó el papel de las nuevas generaciones. Para Neme, ese cambio debe expresarse principalmente a través de las acciones cotidianas.

Sobre el final de su discurso, el jefe comunal convocó a los vecinos a trabajar por Mar del Plata y el país y destacó un principio que, aseguró, recibió de su propia familia: “Lo principal, y es lo que a mí me enseñaron mis abuelos y mis padres, es ser buenas personas”.

El acto había comenzado con la interpretación del Himno Nacional Argentino y continuó con la colocación de ofrendas florales al pie del monumento a San Martín y un minuto de silencio.

Como parte de la ceremonia, la banda militar interpretó la cueca “Los 60 Granaderos”. También participaron la compañía Tango Furia, dirigida por el bailarín y coreógrafo Emanuel Marín, y Auquinco, agrupación de malambo formada en Batán y dirigida por Gisel Vilugron.

Finalmente, la tradicional “Marcha de San Lorenzo” marcó el cierre del homenaje realizado en el Parque San Martín.