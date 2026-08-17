Los robos de vehículos volvieron a mostrar un nivel elevado en Mar del Plata durante el segundo trimestre de 2026. De acuerdo con el informe del CeMAED, entre abril y junio se registraron 577 robos y hurtos de automotores, un 12% menos que durante los primeros tres meses del año, pero 26% más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se habían contabilizado 458 casos.

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Del total registrado, 338 casos fueron robos y 239 hurtos, es decir, una proporción de 59% contra 41%. En 159 de los robos se mencionó la utilización de un arma de fuego para desapoderar al propietario del vehículo, mientras que en otros 13 episodios se hizo referencia a otro tipo de arma.

El análisis también permite identificar los momentos de mayor concentración. Los sábados fueron el día con más sustracciones de automotores, con 99 casos, mientras que los domingos registraron la cifra más baja, con 71. Por horario, el período más crítico se ubicó entre las 19 y las 21, y el 58% de los hechos se produjo entre las 16 y las 24.

En cuanto a las zonas, la Comisaría 4ª concentró la mayor cantidad de denuncias, con 87 casos, seguida por las comisarías 6ª y 7ª, con 62 y 61 respectivamente. Entre los barrios con mayor cantidad de hechos aparecen Área Centro, con 31; Bernardino Rivadavia, con 29; Don Bosco, con 25; Villa Primera, con 21; y Los Pinares, con 18. El Chevrolet Corsa fue el modelo más afectado, con 45 casos, seguido por el Volkswagen Gol Trend, con 42.

Las motos, otro de los principales focos

El informe también muestra una elevada cantidad de sustracciones de motocicletas. Durante el segundo trimestre se registraron 567 casos, distribuidos en 157 hechos en abril, 200 en mayo y 210 en junio. La cifra representa una caída cercana al 19% respecto del primer trimestre de 2026 y una disminución frente a los 693 casos del mismo período de 2025.

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En este caso, el 72% de las sustracciones fueron robos y el 28% restante hurtos. Los miércoles encabezaron la estadística con 91 hechos y los viernes quedaron segundos, con 89. También se repite el patrón nocturno: el horario de mayor concentración fue entre las 19 y las 20, mientras que la mitad de los hechos ocurrió entre las 16 y las 24. Área Centro volvió a aparecer como el barrio con más casos, con 31, seguido por Punta Mogotes, Peralta Ramos Oeste y Jorge Newbery.

Nueve homicidios en tres meses

En materia de violencia letal, el CeMAED contabilizó nueve homicidios dolosos durante el segundo trimestre, correspondientes a cinco hechos ocurridos en abril y cuatro en mayo, mientras que junio no registró casos. Con estos números, el primer semestre de 2026 acumuló 25 víctimas, frente a 16 durante los primeros seis meses de 2025.

Los datos del trimestre muestran además algunas características relevantes: las nueve víctimas fueron hombres y en siete de los casos los agresores identificados fueron masculinos. Seis homicidios ocurrieron en la vía pública, dos dentro de domicilios particulares y uno en un comercio. En cuanto al medio utilizado, cinco fueron cometidos con armas de fuego, dos con armas blancas, uno mediante golpes y en otro caso no pudo determinarse. Respecto de los móviles, dos episodios estuvieron vinculados con enfrentamientos, tres con conflictos personales y dos con situaciones relacionadas con robos.

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El informe deja así un panorama con distintas tendencias dentro del delito en Mar del Plata: mientras los robos y hurtos de autos mantienen una suba interanual significativa y las motos continúan representando un volumen importante de sustracciones, los homicidios muestran una concentración de casos en la vía pública y un peso importante de las armas de fuego. Los datos corresponden al segundo trimestre de 2026 y permiten observar tanto la distribución territorial como los días y horarios en los que se concentra buena parte de los hechos.