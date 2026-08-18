El pliego del transporte público continúa siendo analizado en el Concejo Deliberante. El expediente ya tuvo cinco tratamientos durante este año en la Comisión de Movilidad Urbana, que preside el concejal de la Coalición Cívica Guido García.

Ads

Según explicó, el proceso incluyó el análisis del proyecto, una ronda de consultas al Ejecutivo y, actualmente, el trabajo sobre modificaciones concretas propuestas por los distintos bloques.

“Todos los bloques que han decidido hacerlo han podido hacer consultas al Gobierno, que ya han sido respondidas y ahora, en esta última etapa, estamos trabajando en modificaciones concretas al pliego”, señaló García en dialogo con El Marplatense.

El concejal indicó que el Ejecutivo está dispuesto a contemplar cambios siempre que no se desvirtúe el objetivo central de la iniciativa: modernizar un sistema que, según planteó, lleva años funcionando bajo condiciones de prórroga y sin previsibilidad.

Uno de los principales cambios proyectados es la reorganización de la red para los próximos 20 años, con una nueva línea anular y recorridos directos que eviten el paso por el centro en determinados trayectos.

Ads

García ejemplificó que un viaje desde el barrio Libertad hasta el Hospital Interzonal demora actualmente cerca de 59 minutos debido al esquema de recorridos vigente, mientras que con las modificaciones previstas podría reducirse a unos 30 minutos. El proyecto también contempla la posibilidad de realizar trasbordos durante una hora durante el día y dos horas durante la noche.

“Con las modificaciones planteadas estaríamos bajando a la mitad”, destacó García al referirse a los tiempos de viaje previstos para algunos recorridos.

El pliego también incorpora modificaciones vinculadas con la infraestructura y la renovación de la flota. En ese sentido, se plantea una participación público-privada para el desarrollo de refugios y centros de intercambio, con el objetivo de sumar fuentes de financiamiento que no recaigan exclusivamente sobre los contribuyentes. En cuanto a los colectivos, se establece una vida máxima de 10 años para las unidades, un piso de accesibilidad y la incorporación progresiva de vehículos de piso bajo cuando la infraestructura vial lo permita.

Ads

Además, la propuesta establece que cada renovación de la flota deberá incorporar vehículos impulsados por energías limpias. “No estamos pensando solamente en renovar los colectivos actuales, sino en que durante los próximos 20 años el sistema pueda ir incorporando nuevas tecnologías y adaptándose a la evolución del transporte, de la demanda y de las necesidades de los vecinos”, sostuvo el edil.

García consideró que el objetivo es vincular de manera permanente la información disponible con la demanda de los usuarios y anticipó que el trabajo continuará para intentar que el pliego pueda ser aprobado durante este año. “Creo que se está avanzando con mucha seriedad para que el pliego finalmente este año pueda salir del Concejo Deliberante y la ciudad pueda tener un servicio de las características que se merece”, concluyó.