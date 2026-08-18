La Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos de la Municipalidad informó el desarrollo del programa educativo patrimonial Guardianes de Nuestra Historia, una iniciativa destinada a estudiantes de establecimientos públicos y privados del distrito, orientada a promover el conocimiento, la preservación y el cuidado del espacio público.

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En el marco de esta propuesta, alumnos del Instituto Industrial Pablo Tavelli participaron de una jornada de actividades en la Plaza Colón. El programa contempla recorridos por espacios verdes históricos, charlas institucionales y la elaboración de placas informativas para monumentos, realizadas a partir de investigaciones desarrolladas por los propios estudiantes durante el ciclo lectivo.

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La iniciativa es coordinada por la directora del área, Costanza Addiechi, y busca fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y el patrimonio urbano de la ciudad mediante experiencias de aprendizaje en territorio.

Desde el Municipio informaron que los cupos para el año en curso se encuentran agotados y que ya comenzó la planificación de las actividades correspondientes a 2027. Las instituciones interesadas en participar de próximas ediciones deberán gestionar su inscripción a través del correo electrónico oficial del área de monumentos en [email protected].

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