La defensa del comerciante detenido por la muerte de un adolescente de 16 años en Mar del Plata presentará durante este martes un pedido para que pueda recuperar su libertad. Así lo confirmó su abogado, Ivar Sallaz, quien explicó que primero están aguardando un informe socioambiental.

Ads

Puede interesarte

“Lo que se va a presentar en el transcurso del día es un pedido de excarcelación extraordinaria y, como solicitud subsidiaria, es decir, en caso de que sea denegado ese pedido, una solicitud de arresto domiciliario”, explicó Sallaz.

El abogado señaló que el informe socioambiental es necesario para realizar la presentación y que, una vez que esté disponible, avanzarán con el pedido. “Ni bien tengamos ese informe socioambiental, se va a hacer esa solicitud”, sostuvo.

El comerciante permanece detenido luego de haber efectuado varios disparos cuando, según la investigación, un grupo de seis personas intentó abrir su camioneta Toyota Hilux en la zona de Saavedra y Champagnat. Uno de los disparos alcanzó a un adolescente de 16 años, que murió en el lugar.

La investigación está a cargo de la UFI N° 4 y el caso fue caratulado como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Al mismo tiempo, la Fiscalía investiga el intento de robo bajo la figura de “robo agravado en poblado y en banda”.

Ads

Ahora, la defensa espera contar con el informe requerido para presentar formalmente el pedido de excarcelación. En caso de que sea rechazado, solicitará que el comerciante pueda continuar el proceso bajo arresto domiciliario.

Ads