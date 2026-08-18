El Municipio de General Pueyrredon abrió el proceso de preinscripción para el programa Familias que abrazan, una iniciativa de acogimiento familiar transitorio destinada al cuidado temporal de niños y adolescentes separados de su grupo familiar de origen mediante medidas de abrigo, guardas judiciales o en proceso de adoptabilidad, impulsada por la concejal Marianela Romero y enmarcada en la Ordenanza Nº26.057.

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La propuesta tiene como objetivo ofrecer una alternativa al albergue institucional, garantizando la atención integral de las necesidades de salud, afectivas, educativas y recreativas de los menores durante un período máximo de seis meses.

El programa, ejecutado por la Dirección de Niñez de la Secretaría de Desarrollo Social, contempla tres modalidades de participación: familias de acogimiento para el cuidado general, familias especializadas destinadas a grupos de hermanos o menores con discapacidad o patologías crónicas, y familias de apoyo para tareas de acompañamiento logístico. Desde la comuna aclararon que la iniciativa no es compatible con el Registro de Aspirantes a Adopción y que está abierta a diversas configuraciones familiares, incluyendo personas individuales.

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Entre los requisitos para postularse se establece ser mayor de 18 años, residir en el distrito, no registrar antecedentes penales, no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios y no contar con denuncias por violencia familiar. Quienes superen la evaluación técnica inicial recibirán acompañamiento continuo de equipos profesionales en las áreas social, psicológica y jurídica.

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