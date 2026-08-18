Las familias de las víctimas del siniestro vial ocurrido en las inmediaciones del Skate Park presentaron escritos ante la Fiscalía Nº11 y la Fiscalía General de General Pueyrredon, en los que solicitaron medidas preventivas urgentes y la intervención municipal para implementar controles técnico-mecánicos extraordinarios sobre la flota de transporte público.

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Las presentaciones fueron realizadas por Natalia Soledad Di Pietro, Andrea Ponce, Diego Vera y María Cruz López Bosco, con el patrocinio del abogado Fernando Maximiliano Orsini, y se sustentan en un informe pericial elaborado por Gustavo Eduardo Hollmann sobre una unidad Mercedes Benz involucrada en el accidente.

Según la pericia, el estado general del vehículo fue calificado como “malo” y se determinó que no se encontraba en condiciones de prestar servicio. Entre las principales deficiencias se señalaron fallas estructurales y de seguridad, incluyendo problemas en el sistema de dirección, la inoperatividad del sistema de frenos, la ausencia de elementos de seguridad para el conductor y signos avanzados de corrosión en la carrocería.

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Asimismo, los denunciantes cuestionaron el proceso de Verificación Técnica Vehicular (VTV) realizado el 16 de abril pasado en la planta de Batán, donde la unidad fue rechazada y posteriormente aprobada en la misma jornada, sin constancias públicas de las reparaciones ni de los controles efectuados.

En ese contexto, advirtieron sobre los riesgos derivados de la Resolución municipal 132/2026, que prorrogó la vida útil de unidades modelo 2014 y 2015 bajo revisiones técnicas periódicas. En consecuencia, solicitaron la realización de inspecciones aleatorias, el control efectivo del cumplimiento de la VTV intensificada y la inmediata desafectación de vehículos que presenten fallas de seguridad.

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Finalmente, remarcaron que los elementos reunidos en la investigación penal evidencian un riesgo colectivo que excede el caso puntual, por lo que consideraron necesaria una respuesta institucional coordinada para prevenir nuevos hechos que puedan comprometer la seguridad de pasajeros y peatones.

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