La Secretaría de Educación y la Dirección de Licencias de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Municipalidad, puso en marcha la cuarta edición del programa Mi primera licencia, destinado a estudiantes del último año del nivel secundario de escuelas municipales.

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La iniciativa alcanzará a más de 500 jóvenes, quienes podrán rendir el examen teórico para la obtención del registro de conducir dentro de sus propias instituciones educativas, en el marco de una propuesta de formación vial orientada a la educación ciudadana.

El programa ya comenzó a desarrollarse en las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 201, 202, 203, 204 y 208, y se organiza en tres encuentros pedagógicos de una hora y media de duración, que culminan con una evaluación formal. Los estudiantes que aprueben el examen obtendrán la validación del módulo teórico y de los cursos obligatorios, debiendo rendir únicamente la instancia práctica al momento de tramitar la licencia.

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Desde el Ejecutivo municipal se recordó además que la gestión de turnos para la Licencia de Conducir se realiza de forma digital a través de la plataforma MDQ Digital, con validación previa de identidad mediante los sistemas de Mi Argentina o ARCA.

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