Tragedia en el Skate Park: la querella pidió investigar a responsables del taller y la VTV
El pedido se dio tras detectar presuntas irregularidades en la revisión del colectivo involucrado en el siniestro que causó la muerte de Guadalupe Merlos.
El pedido se dio tras detectar presuntas irregularidades en la revisión del colectivo involucrado en el siniestro que causó la muerte de Guadalupe Merlos.
La querella pidió nuevas declaraciones luego de encontrar registros de una inspección rechazada y otra aprobada el mismo día. También busca reconstruir el mantenimiento, la velocidad y los movimientos del conductor.
Tras la pericia realizada ayer, se descartaron fallas en los frenos y se apunta al mantenimiento de la unidad. En el accidente murió Guadalupe Merlos, de 18 años.
Se trata de un hombre de 23 años y una mujer de 20. Ambos concurrieron a una falsa operación de compra coordinada por los investigadores.
El Hospital Interzonal Oscar Alende informó la evolución de los seis pacientes. Los otros registran mejorías y continúan internados en sala común.
“Están arreglando las curvas, los bordes, las luces, poniendo carteles. Lo están dejando óptimo para que podamos andar tranquilamente”, celebró Sandro Moral, representante de la Selección de skate de Argentina.