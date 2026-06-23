El Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende informó que tres de los heridos que fueron arrollados anoche en la zona del Skatepark por un colectivo de la línea 532 permanecen internados en estado crítico.

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Según el parte médico, los pacientes se encuentran con pronóstico reservado: un joven de 19 años y una mujer de 42 internados en la Unidad de Terapia Intensiva, y una mujer de 56 años que permanece en el shock room en iguales condiciones.

En tanto, un adolescente de 15 años que había sido ingresado inicialmente en terapia intensiva por traumatismos faciales y fractura de miembro superior mostró una evolución favorable y actualmente se encuentra estable.

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Por otro lado, dos pacientes -de 47 y 56 años- presentaron una evolución positiva tras los estudios realizados y permanecen internadas en sala común, donde continúan con sus tratamientos y recuperación.

Desde el nosocomio indicaron que el equipo médico continúa con el monitoreo constante de los casos más complejos y con la ejecución de los procedimientos necesarios para su estabilización.

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