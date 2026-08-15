En el marco de las tareas de prevención destinadas a combatir el mercado ilegal de autopartes, personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado realizó una inspección de fiscalización en un taller mecánico del barrio San José, donde fueron halladas más de 900 piezas y repuestos automotores usados cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

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El procedimiento se desarrolló en un local de 14 de Julio al 4300. Durante la inspección, los efectivos recorrieron la planta superior del inmueble y constataron el almacenamiento de una importante cantidad de componentes vehiculares.

Entre los elementos encontrados había llantas, cajas de velocidad, sistemas de frenos, cristales y amortiguadores. Además, los investigadores detectaron un block de motor cuya numeración se encontraba desgastada.

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De acuerdo con lo informado, el encargado del establecimiento no pudo presentar la documentación correspondiente que permitiera acreditar el origen legal de las piezas y repuestos almacenados en el lugar.

Tras finalizar la inspección, intervino el titular de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor del Departamento Judicial Mar del Plata, Eduardo Layus, quien avaló el accionar desarrollado por el personal policial.

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El funcionario judicial dispuso la incautación preventiva de la totalidad del material hallado y ordenó notificar al responsable del comercio, un hombre de 61 años, sobre el inicio de las actuaciones en su contra.

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La causa se inició por una presunta infracción al artículo 289 del Código Penal y a la Ley 25.761, correspondiente al Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas.

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