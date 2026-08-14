Personal de la Comisaría 16ª, con el apoyo del Comando de Patrullas y del Grupo GAD, llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio El Gaucho en el marco de una investigación por un robo agravado perpetrado el pasado domingo.

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El hecho delictivo que dio origen a la pesquisa ocurrió en una vivienda situada en Ayolas 9000, donde cuatro delincuentes ingresaron violentamente, redujeron a una mujer de 81 años y le sustrajeron la suma de aproximadamente 500.000 pesos antes de darse a la fuga.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron identificar a uno de los presuntos autores, un hombre de 30 años que se encontraba en la finca al momento del operativo, en Reforma Universitaria 600 -a una cuadra del lugar del robo- donde si bien no se hallaron las pertenencias robadas, los efectivos secuestraron su teléfono celular para peritajes.

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Finalmente, la Fiscalía Nº13 dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo agravado al imputado, instruyéndose las diligencias correspondientes para identificar a los demás integrantes de la banda y avanzar en el esclarecimiento integral del caso.

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