Un hombre de 48 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes luego de ser visto por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) cuando presuntamente robaba pertenencias a una persona en situación de calle que se encontraba durmiendo en la vereda.

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El hecho ocurrió cerca de las 3.30 en la zona de Santa Fe y Rivadavia, donde los operadores observaron a dos hombres acercarse a una tercera persona que estaba tendida sobre la vía pública.

Según lo registrado por las cámaras, ambos se aproximaron al joven y le habrían quitado distintos elementos que tenía entre sus pertenencias. Después se alejaron caminando en diferentes direcciones.

Con las características aportadas desde el COM, efectivos del Comando de Patrullas iniciaron una búsqueda por la zona y lograron interceptar a uno de los sospechosos en Rivadavia y Entre Ríos.

Al identificarlo y revisarlo, encontraron en su poder dos camperas y un par de zapatillas. Posteriormente, los policías regresaron al lugar del hecho y entrevistaron a la víctima, un joven de 22 años, también en situación de calle, quien explicó que estaba durmiendo cuando le sustrajeron sus pertenencias y reconoció los elementos recuperados como propios.

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Según se informó, el joven presentaba signos de haber consumido alcohol, aunque pudo identificarse y explicar lo ocurrido con claridad.

La fiscal de Flagrancia Ana Caro dispuso la aprehensión del sospechoso, la formación de una causa por hurto, la devolución de las pertenencias a la víctima y el traslado del acusado a sede judicial para prestar declaración.

La Policía continúa con las actuaciones correspondientes en relación con el segundo hombre que fue observado en las imágenes.

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