Personal de la Comisaría 15ª, conjuntamente con integrantes del Grupo Táctico Operativo (GTO) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), llevó adelante un allanamiento en una vivienda situada en el barrio Félix U. Camet, donde secuestraron tumberas, municiones y marihuana, y dos personas quedaron procesadas.

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El procedimiento se originó en Isla Joinville al 1000 a partir de la denuncia de un vecino, quien manifestó que un joven se presentó en su domicilio para amenazarlo de muerte exhibiendo un arma de fuego y realizando posteriormente múltiples disparos en la vía pública.

Tras las tareas investigativas, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el inmueble y procedieron al secuestro de dos armas de fuego de fabricación casera (tumberas), siete cartuchos calibre 12/70, veintinueve municiones calibre .22 y un total de 1,365 kilos de cogollos de marihuana.

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En el lugar fueron identificados un joven de 22 años y una mujer de 20. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el sujeto quedó formalmente notificado de la formación de causa por los delitos de amenazas calificadas y tenencia ilegal de armas de fuego, dictándose además una medida cautelar de restricción de acercamiento hacia la víctima. En tanto, ambos jóvenes fueron imputados por tenencia ilegítima de estupefacientes, afrontando el proceso judicial en libertad.

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