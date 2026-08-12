Un hombre de 31 años fue aprehendido esta mañana por efectivos de la Comisaría 16ª y del Comando de Patrullas en la zona de Guanahani al 7400, luego de intentar perpetrar un hurto en inmediaciones de la avenida Vértiz y Udine. La intervención policial se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre un individuo que saltaba paredones de fincas linderas para escapar.

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Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un vecino de 54 años, quien señaló al sospechoso como el autor del arrebato de un teléfono celular del interior de su camioneta Ford EcoSport. Según el testimonio de la víctima, durante la huida el delincuente descartó el teléfono en la vía pública, lo que permitió su inmediata recuperación.

El imputado fue interceptado en el patio de la vivienda de su madre, donde se constató que una medida de restricción de acercamiento previa había vencido el pasado 4 de agosto. Por este hecho, el fiscal del fuero de Flagrancia, Facundo De la Canale, dispuso la imputación bajo el delito de tentativa de hurto y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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Durante las actuaciones posteriores en la dependencia policial, el personal de la fuerza reconoció al aprehendido como el presunto autor de un asalto a un comercio ocurrido el 13 de junio de 2026 en la avenida Colón al 2200. En aquella oportunidad, una empleada de 45 años denunció que un sujeto simuló estar armado para sustraer $25.000, un reloj y un parlante.

Tras cotejar las imágenes de las cámaras de seguridad del hecho, se dio aviso al fiscal Fernando Berlingieri, a cargo de la Fiscalía N°14, quien ordenó notificar al detenido en el marco de la causa por robo - comercio.

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