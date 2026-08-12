Personal de la Patrulla Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon, intervino en la aprehensión de un hombre en la zona comercial de Güemes, luego de recibir alertas de vecinos por disturbios en la vía pública. El operativo se activó a partir de un reporte enviado a la línea oficial de denuncias en tiempo real del municipio.

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Al llegar a la intersección de Roca y Güemes, agentes municipales y efectivos policiales identificaron al sujeto y realizaron un palpado superficial de seguridad. Tras solicitarle que cesara su conducta y se retirara del espacio público, el hombre reaccionó de manera hostil, profiriendo insultos, gritos y amenazas contra los inspectores y el personal policial.

Ante la falta de colaboración y para resguardar la integridad de los presentes, las fuerzas de seguridad procedieron a colocarle esposas de restricción y concretaron su traslado a la Comisaría Novena, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

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Desde el municipio recordaron que la línea de WhatsApp (223 340 6177) permanece operativa las 24 horas para recibir imágenes, videos y ubicaciones vinculadas a denuncias vecinales.

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