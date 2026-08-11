El procedimiento se inició alrededor de la 1.40 de este martes, a partir de un llamado al 911 realizado por un vecino de un edificio de Alberti al 1500, quien denunció que un sujeto había ingresado al sector de su balcón mediante escalamiento con intenciones de robar una bicicleta.

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Según relató la víctima, mientras se encontraba en el interior del departamento escuchó ruidos y, al dirigirse al balcón, observó a un hombre intentando apoderarse de una bicicleta marca Ontrail Fire Bird, de color negro. Al advertir la presencia del propietario, el delincuente abandonó el rodado y escapó del lugar.

Minutos después, el damnificado volvió a divisar al mismo sujeto, esta vez acompañado por otro hombre, ambos merodeando por la zona, por lo que realizó una nueva comunicación al sistema de emergencias.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el denunciante, y mediante el seguimiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), se desplegó un operativo de búsqueda.

Finalmente, personal del Comando de Patrullas Norte interceptó a los sospechosos en Rawson entre Alsina y Sarmiento, a unos 200 metros del edificio donde ocurrió el intento de robo, y procedió a su aprehensión.

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La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, dispuso la formación de una causa por “hurto en grado de tentativa agravado por escalamiento” y ordenó la presentación de ambos detenidos ante la Justicia. Asimismo, se realizaron consultas en los sistemas informáticos para establecer si los aprehendidos registraban antecedentes penales.

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