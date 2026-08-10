Un hombre de 49 años fue aprehendido este domingo en Mar del Plata, acusado de amenazar de muerte al propietario de una gomería y exhibirle un machete durante una discusión. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Fuerza Barrial de Aproximación (FBA).

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El hecho ocurrió alrededor de las 13:50, luego de varios llamados al 911 que alertaron sobre la presencia de un hombre agresivo en una gomería ubicada sobre avenida Colón al 5800. Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo también se confirmó que una persona estaba provocando disturbios en la vía pública.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al sospechoso sobre la avenida, increpando al propietario del comercio. Tras calmarlo e identificarlo, entrevistaron al responsable de la gomería, quien relató que momentos antes el hombre había descendido de un Renault Logan y le había exigido de manera agresiva la devolución de una rueda que el comerciante aseguró desconocer.

Según el testimonio, ante la negativa, el sujeto comenzó a insultarlo, patear distintos elementos ubicados sobre la vereda y amenazarlo de muerte, además de advertirle que incendiaría el local. Luego, habría extraído un machete del baúl del vehículo y lo habría exhibido y agitado mientras continuaba con las amenazas.

Con autorización del hijo del acusado, quien tenía la llave del automóvil, los efectivos revisaron el baúl y encontraron un machete de aproximadamente 45 centímetros de longitud, con mango negro y hoja metálica, que presentaba signos de uso y oxidación. El arma blanca fue secuestrada junto con el Renault Logan gris que habría sido utilizado durante el episodio.

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La UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula “Amenazas agravadas”, notificar al imputado de la formación de la causa y realizar las diligencias correspondientes.

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

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