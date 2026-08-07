Un hombre de 45 años fue aprehendido esta tarde por efectivos del Comando de Patrullas luego de ser descubierto en el interior de un camión estacionado en la zona del barrio Los Andes. El sospechoso quedó imputado por hurto en grado de tentativa y fue trasladado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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El vehículo -un camión marca Iveco que se encontraba estacionado en Rivadavia y Juncal-, pertenece a un hombre de 46 años, quien se presentó en el lugar tras ser alertado sobre la situación y constató que el sospechoso no había alcanzado a sustraer ninguna pertenencia.

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Asimismo, el propietario verificó que tampoco se habían producido daños ni roturas en la cabina del rodado.

En el hecho intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de hurto en grado de tentativa.

Por orden de la fiscalía, el aprehendido fue trasladado posteriormente a la Unidad Penal Nº44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

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