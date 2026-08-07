La causa que investiga el femicidio de Mailén Antonich suma nuevas diligencias y atraviesa una etapa considerada determinante por los investigadores. En los próximos días se incorporarán distintos informes periciales, aunque el foco está puesto en el contenido de siete teléfonos celulares secuestrados durante un procedimiento judicial.

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Los aparatos fueron incautados en una vivienda vinculada al entorno de la víctima, en el marco de un allanamiento dispuesto por la Justicia a solicitud del fiscal Carlos Russo. La expectativa es que el análisis de esos dispositivos permita reconstruir comunicaciones y establecer si existieron amenazas, contactos o mensajes de interés para la causa antes del asesinato.

La investigación mantiene detenidos e imputados a José Luis Aquino y Agustín Díaz Bartolomé, quienes hasta el momento se negaron a declarar ante la fiscalía. Ambos fueron arrestados el domingo, poco después del hallazgo del cuerpo de la joven.

En paralelo, otra de las líneas investigativas quedó prácticamente descartada tras la declaración del remisero que trasladó a Mailén el viernes previo al crimen. El conductor se presentó por voluntad propia ante la Policía, brindó su testimonio y, luego de ser contrastado con otros elementos de prueba, los investigadores no encontraron indicios que lo vinculen con el hecho.

Mientras tanto, la familia de la víctima continúa acompañando el proceso judicial. La madre de Mailén mantuvo un encuentro con las autoridades que intervienen en la causa antes de regresar a Buenos Aires y oficializó la designación del abogado Wenceslao Méndez como representante legal de la querella, que seguirá de cerca el avance de las medidas de prueba y el desarrollo de la investigación.

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