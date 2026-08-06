Un hombre de 41 años fue detenido en la vía pública acusado de participar en un robo a mano armada en una despensa.

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La detención fue realizada por personal de la Comisaría Primera, con apoyo de efectivos de la Comisaría Decimoprimera. Sobre el sospechoso pesaba una orden judicial por robo agravado por el uso de arma de fuego.

La investigación comenzó por un asalto ocurrido el 26 de julio en un comercio ubicado en la zona de 3 de Febrero al 3600.

Según se informó, dos delincuentes ingresaron a la despensa y uno de ellos llevaba un arma. Luego amenazaron a las personas que se encontraban en el lugar y se llevaron dinero de la caja registradora.

Tras avanzar con la investigación, la Justicia ordenó la detención del hombre, quien fue localizado y arrestado en la calle.

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Por disposición del fiscal Fernando Berlingeri, titular de la UFI Nº 14, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

El acusado cuenta con antecedentes por robos, tenencia ilegal de armas, infracciones a la Ley de Estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.

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