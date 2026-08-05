La investigación por el asesinato de Mailén Antonich, la joven de 24 años hallada sin vida en el Balneario Cero del sector de Punta Cantera en Mar del Plata, sumó avances clave a partir de un allanamiento ordenado por la fiscalía, el análisis de cámaras de seguridad y la incorporación de nuevos testimonios que reorientan la causa.

Ads

Los registros fílmicos relevados por la DDI establecieron que la víctima ingresó al predio el 31 de julio a las 15:00, y no el 1 de agosto como indicaba la denuncia inicial. En las imágenes se observa a la joven caminando por el complejo mientras un hombre la sigue a corta distancia, constituyendo la última secuencia registrada con vida. A partir de este dato, el fiscal Carlos Russo dispuso nuevas declaraciones testimoniales y la revisión integral del expediente.

En paralelo, la fiscalía avanzó con un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Labardén al 3300, propiedad de María Mercedes Vidal, suegra de la víctima. La medida se originó tras la declaración de Paula Daniela Vidal, hija de la mujer allanada, quien afirmó haber escuchado comentarios sobre un presunto pago coordinado para atentar contra la víctima. Durante el operativo se secuestraron siete teléfonos celulares que serán sometidos a pericias informáticas en busca de comunicaciones, registros y posibles vínculos con el hecho.

Puede interesarte

La nueva línea investigativa cobró fuerza al confirmarse que la joven mantenía reclamos judiciales por incumplimiento de cuota alimentaria contra el padre de una de sus hijas, junto a antecedentes de denuncias por amenazas. Además, los investigadores detectaron un nexo entre la familia del progenitor y uno de los vigiladores del balneario, lo que amplía el espectro de análisis sobre eventuales responsabilidades.

Por el hecho permanecen detenidos los serenos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, mientras la fiscalía profundiza las pericias sobre los dispositivos secuestrados y las nuevas hipótesis surgidas a partir de los allanamientos.

Ads

Ads