Un adolescente de 16 años fue aprehendido tras intentar sustraer una motocicleta mediante la simulación de portar un arma de fuego, en un hecho ocurrido en el barrio El Progreso, con la intervención de vecinos y personal policial.

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El episodio se produjo cuando el menor, junto a un cómplice, arribó a la intersección de Carasa y Bestoso a bordo de una moto de 110 cc y avanzó contra una joven de 20 años con la intención de despojarla de su rodado. La maniobra fue advertida por residentes de la zona, quienes intervinieron de inmediato para impedir el ilícito.

Los vecinos lograron reducir al adolescente en el lugar, mientras que el segundo sospechoso se dio a la fuga en el vehículo en el que se desplazaban. Durante la retención civil, el menor sufrió diversos golpes.

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Tras la llegada del personal policial, el aprehendido fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde recibió atención médica por lesiones de carácter leve.

En la causa interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo las directivas del fiscal Martín Yáñez Urrutia, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “robo en grado de tentativa” y ordenó continuar con las diligencias para determinar su situación procesal y dar con el paradero del prófugo.

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