Un hombre de 40 años fue detenido este lunes por la tarde luego de entrar a robar a una vivienda del barrio San José.

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El hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de Rodríguez Peña al 4100. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911.

Según se informó, el sospechoso había trepado una reja y roto el vidrio de la puerta para poder ingresar. Del interior tomó alhajas, relojes y un teléfono celular.

Los efectivos lograron detenerlo y recuperar todos los objetos robados, que luego fueron devueltos a la víctima.

La fiscal Ana María Caro dispuso que el acusado fuera trasladado a la Unidad Penal N.º 44. Quedó imputado por tentativa de robo agravado.

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