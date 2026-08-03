Un hombre de 24 años fue aprehendido durante la madrugada luego de intentar robar en una estación de servicio ubicada en la esquina de avenida Pedro Luro y Brasil. El sospechoso fue retenido por personal de seguridad del lugar hasta la llegada de efectivos del Comando de Patrullas, que constataron que llevaba un arma de fuego y otros elementos entre sus pertenencias.

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El hecho ocurrió en una sucursal de Shell, donde un empleado advirtió a través del sistema de cámaras de seguridad que un hombre había sustraído un posnet de cobro e intentaba llevarse un monitor. Al ser descubierto, el sospechoso abandonó el segundo elemento e intentó escapar, aunque fue perseguido y reducido por personal del establecimiento.

Cuando llegó la Policía, el acusado se mostró agresivo, se resistió a la identificación y forcejeó con los efectivos, que finalmente lograron esposarlo. Según informaron fuentes policiales, el hombre manifestó encontrarse en situación de calle y se negó a brindar mayores datos sobre su identidad.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron un revólver calibre .32 Special con una munición en el tambor, un recipiente con municiones y vainas de distintos calibres, cuatro teléfonos celulares, dos cuchillos tipo serrucho y el posnet Pay-Way sustraído de la estación de servicio.

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La Fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y portación ilegal de arma de uso civil , además del secuestro de todos los elementos incautados. El detenido fue trasladado a sede judicial para prestar declaración.



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