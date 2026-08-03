Intentó robar en una estación de servicio con un arma y fue retenido por el personal de seguridad
El sospechoso, de 24 años, fue detenido en una estación de servicio de Luro y Brasil. Llevaba un revólver, municiones, cuchillos y el posnet que había sustraído del comercio.
Un hombre de 24 años fue aprehendido durante la madrugada luego de intentar robar en una estación de servicio ubicada en la esquina de avenida Pedro Luro y Brasil. El sospechoso fue retenido por personal de seguridad del lugar hasta la llegada de efectivos del Comando de Patrullas, que constataron que llevaba un arma de fuego y otros elementos entre sus pertenencias.
El hecho ocurrió en una sucursal de Shell, donde un empleado advirtió a través del sistema de cámaras de seguridad que un hombre había sustraído un posnet de cobro e intentaba llevarse un monitor. Al ser descubierto, el sospechoso abandonó el segundo elemento e intentó escapar, aunque fue perseguido y reducido por personal del establecimiento.
Cuando llegó la Policía, el acusado se mostró agresivo, se resistió a la identificación y forcejeó con los efectivos, que finalmente lograron esposarlo. Según informaron fuentes policiales, el hombre manifestó encontrarse en situación de calle y se negó a brindar mayores datos sobre su identidad.
Durante la requisa, los uniformados secuestraron un revólver calibre .32 Special con una munición en el tambor, un recipiente con municiones y vainas de distintos calibres, cuatro teléfonos celulares, dos cuchillos tipo serrucho y el posnet Pay-Way sustraído de la estación de servicio.
La Fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y portación ilegal de arma de uso civil , además del secuestro de todos los elementos incautados. El detenido fue trasladado a sede judicial para prestar declaración.