Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la madrugada en el barrio Don Bosco, luego de intentar robar en una despensa. Para su aprehensión, los agentes llevaron adelante una breve persecución.

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Al arribar al comercio ubicado en Italia y Albert, efectivos de la Comisaría Cuarta sorprendieron al sospechoso en pleno accionar. Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó distintos productos sobre el capot del móvil y emprendió la fuga a pie.

Luego de una persecución por varias arterias de la zona, el personal -con apoyo del Comando de Patrullas- logró interceptarlo y reducirlo en el cruce de Don Bosco y Rawson.

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En el comercio afectado, una despensa identificada como La Tía, los agentes constataron daños en la reja frontal y en el cerramiento exterior. Durante el procedimiento se secuestraron trece sobres de condimento en polvo, dos paquetes de galletitas surtidas y tres paquetes de mini alfajores.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y el traslado del aprehendido a sede judicial.

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