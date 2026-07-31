Un joven de 26 años fue aprehendido en la zona céntrica de Mar del Plata, tras protagonizar un altercado e incitar a la violencia en la vía pública. El procedimiento se inició a partir de la intervención de personal de la Patrulla Municipal ante las quejas de transeúntes por la situación.

Ads

Al ser abordado por los agentes municipales y efectivos policiales en San Martín y Mitre, el individuo adoptó una actitud hostil y agresiva. Según se informó, intentó abalanzarse sobre el personal interviniente con intenciones de iniciar un enfrentamiento físico, lo que derivó en su inmediata reducción mediante el uso de la fuerza pública.

En la causa intervino el Juzgado Correccional Nº2 departamental, que dispuso la formación de actuaciones por infracción a los artículos 35, 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73, correspondiente al Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires.

Puede interesarte

Una vez cumplidos los recaudos legales y de identificación, la magistratura interviniente ordenó la restitución de la libertad del aprehendido conforme a lo establecido en el artículo 119 del mencionado cuerpo normativo.

Ads

Ads