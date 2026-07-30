Un hombre de 39 años fue aprehendido en Mar del Plata luego de intentar sustraer un elemento de seguridad de una estación de servicio YPF del barrio San José, donde empleados del lugar lograron retenerlo hasta la llegada del personal policial.

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El procedimiento fue concretado por efectivos del Comando de Patrullas, quienes al arribar constataron que el sospechoso había intentado llevarse una lanza de bronce de aproximadamente 50 centímetros, componente perteneciente al sistema de mangueras contra incendios del establecimiento de avenida Independencia y Quintana.

El elemento fue recuperado en el lugar y restituido a las autoridades de la estación de servicio, sin registrarse daños adicionales en las instalaciones.

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Tras la intervención policial, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de Alejandro Arévalo, desde donde se dispuso la formación de una causa por hurto en grado de tentativa, el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 y su posterior comparecencia ante la Justicia para prestar declaración.

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