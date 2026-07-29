Pelea en el microcentro: dos hombres reducidos tras resistirse a la Policía
El hecho ocurrió en la Diagonal Pueyrredon y los involucrados se resistieron a la intervención policial. La Justicia los imputó por infracciones contravencionales y ordenó su posterior liberación tras cumplir los recaudos legales.
Dos hombres de 28 y 21 años fueron aprehendidos por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) tras protagonizar una pelea y generar desórdenes en la vía pública en pleno microcentro.
El procedimiento se inició cuando los efectivos intervinieron para disuadir la confrontación y restablecer la tranquilidad en Diagonal Pueyrredón, entre Rivadavia y Belgrano. Pero ante la negativa de los involucrados a acatar las indicaciones de la autoridad, los agentes procedieron a reducirlos y trasladarlos a la dependencia policial correspondiente.
Posteriormente, se constató que ambos sujetos se encontraban en situación de calle, en el marco de las actuaciones realizadas.
El Juzgado Correccional Nº2 tomó intervención en el caso e inició actuaciones contravencionales en los términos de los artículos 35, 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73. Una vez cumplidos los recaudos legales, la autoridad judicial dispuso la notificación y posterior liberación de los dos imputados conforme a lo establecido en el artículo 119 del mismo cuerpo normativo.