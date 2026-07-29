Dos hombres de 28 y 21 años fueron aprehendidos por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) tras protagonizar una pelea y generar desórdenes en la vía pública en pleno microcentro.

Ads

El procedimiento se inició cuando los efectivos intervinieron para disuadir la confrontación y restablecer la tranquilidad en Diagonal Pueyrredón, entre Rivadavia y Belgrano. Pero ante la negativa de los involucrados a acatar las indicaciones de la autoridad, los agentes procedieron a reducirlos y trasladarlos a la dependencia policial correspondiente.

Posteriormente, se constató que ambos sujetos se encontraban en situación de calle, en el marco de las actuaciones realizadas.

Puede interesarte

El Juzgado Correccional Nº2 tomó intervención en el caso e inició actuaciones contravencionales en los términos de los artículos 35, 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73. Una vez cumplidos los recaudos legales, la autoridad judicial dispuso la notificación y posterior liberación de los dos imputados conforme a lo establecido en el artículo 119 del mismo cuerpo normativo.

Ads

Ads