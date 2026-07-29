Un restaurante y una verdulería de Batán fueron clausurados de manera preventiva durante un operativo realizado en el marco de una investigación por presunta crueldad animal.

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La causa se inició a partir de la denuncia de una vecina proteccionista, quien informó la muerte de una perra callejera conocida como "Negrita" o "Cristina". El animal presentaba una herida compatible con un arma blanca en el tórax. Según la denuncia y los testimonios de vecinos, la agresión habría ocurrido dentro del restaurante y luego el cuerpo del animal fue trasladado a la vía pública, donde finalmente murió.

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Tras las tareas de investigación, personal de la Comisaría Octava, junto con efectivos del Destacamento Chapadmalal e Inspección General del Municipio, realizó un procedimiento en un comercio ubicado sobre la colectora de la Ruta 88 y calle 39.

Durante la inspección, las autoridades detectaron numerosas irregularidades en materia de seguridad e higiene en el restaurante, por lo que ordenaron su clausura preventiva. En una verdulería anexa también encontraron graves condiciones de insalubridad, por lo que el local fue clausurado.

Además, el responsable del establecimiento entregó de manera voluntaria el sistema de cámaras de seguridad, que fue secuestrado para ser analizado. La Fiscalía ordenó continuar con la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho e identificar al responsable de la agresión contra el animal.

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