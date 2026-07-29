Clausuraron un restaurante y una verdulería de Batán por una causa de maltrato animal
Durante un operativo, también detectaron graves irregularidades de higiene en ambos comercios.
Durante un operativo, también detectaron graves irregularidades de higiene en ambos comercios.
En total fueron 12.343 los productos registrados con el logotipo que identifica a los que son elaborados en Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres.
Se trata de señales viales, cambios en los sentidos de circulación y nueva nomenclatura urbana. Buscan optimizar el flujo vehicular y aumentar la seguridad vial.
La mujer de 22 fue imputada por “Suministro de estupefacientes agravado en grado de tentativa”, aunque no quedó detenida.
El imputado era investigado desde hacía varias semanas. En el domicilio se incautaron varios teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital.
Se ordenaron diez allanamientos de los que participaron varias comisarías y fuerzas policiales. Hubo seis detenidos, de entre 27 y 19 años.
El hecho había ocurrido el pasado 20 de julio. El agresor fue aprehendido hoy en su casa, donde además se secuestraron las armas utilizadas.
La iniciativa tiene por objetivo recolectar mensajes significativos de residentes y turistas para ser leídos en 50 años.
Actuó junto a otros malvivientes esta madrugada en Batán y fue el único detenido. La víctima fue un hombre de 36 años.