Un hombre de 45 años fue aprehendido en Batán por personal de la Comisaría Octava, acusado de hurto y violación de domicilio, tras sustraer una bicicleta anoche en la zona de Colectora (Ruta 88) y calle 35.

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El hecho fue denunciado por una mujer de 42 años, quien advirtió la sustracción de su bicicleta marca Nordic, que había dejado en el hall de su vivienda.

La secuencia fue corroborada mediante registros fílmicos aportados por la propietaria, en los que se observa a un individuo ingresar al pasillo del inmueble y retirarse con el rodado.

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A partir de la difusión del hecho y tareas investigativas, se obtuvo información sobre la posible ubicación del sospechoso en inmediaciones de calles 126 y 135. Personal policial se dirigió al lugar y logró interceptar a un hombre que trasladaba una bicicleta con características coincidentes.

Tras su identificación, se procedió al secuestro del rodado, confirmándose que se trataba del bien denunciado como sustraído.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, quien dispuso la formación de causa por hurto y violación de domicilio, y ordenó el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº44 de Batán.