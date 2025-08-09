Instalaron nueva señalética en las calles de Batán
Se trata de señales viales, cambios en los sentidos de circulación y nueva nomenclatura urbana. Buscan optimizar el flujo vehicular y aumentar la seguridad vial.
Más de 25 señales viales, cambios en los sentidos de circulación y nueva nomenclatura urbana en la ciudad de Batán fueron instalados por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), en colaboración con la Delegación de Batán. Destacaron que buscan “optimizar el flujo vehicular, aumentar la seguridad vial y mejorar la orientación para conductores y peatones”.
El proyecto nació de la iniciativa de Dafne Rosales y Lucía Bazán, alumnas del último año de la Escuela Secundaria Nuestra Señora del Luján, quienes presentaron la propuesta a la delegada de Batán, Mayra Fretes. La comunidad también colaboró activamente: un vecino aportó tuberías y la firma Valen donó la pintura necesaria para concretar las tareas.
Las intervenciones, lideradas por el Departamento de Señales de Vialidad, responden a la necesidad de ordenar el tránsito en zonas de alta concurrencia, como áreas comerciales y una institución educativa con horarios pico de ingreso y egreso. El plan incluye la colocación de cartelería vial y la modificación de sentidos de circulación en arterias clave para facilitar la movilidad.
Entre las acciones destacadas se encuentran la instalación de señales de sentido único en arterias como Salvador Allende, Avenida Mar del Plata, y las calles 33, 35, 37, 39, 48, Rosalía Castro y J. Ríos. También se incorporaron señales de contramano en intersecciones clave y carteles de nomenclatura urbana para una mejor orientación.
Específicamente, se establecieron nuevos sentidos de circulación en tramos como la calle 35 (de sur a norte entre Colectora y Avenida Mar del Plata), Rosalía Castro (de norte a sur entre Colectora y Avenida Mar del Plata), y la calle 33 (de norte a sur entre Colectora y Salvador Allende), entre otros. Estas medidas buscan optimizar el tránsito y reforzar la seguridad vial en Batán.
