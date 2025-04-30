Ente de Vialidad

Arroyo sobre la economía del país: "La situación es compleja y difícil de predecir"

En el marco de una recorrida por la reparación de asfalto que se lleva adelante en la calle San Juan, el intendente brindó detalles de los trabajos realizados y se refirió a la actualidad económica del país y su repercusión a nivel local, manifestando que "todo a quedado desactualizado, con un desaj