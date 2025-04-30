Atención conductores: cortes de tránsito por obras en distintos barrios de Mar del Plata
En la mañana del miércoles desde la municipalidad comunicaron que algunas calles van a estar cortadas por obras viales y refacciones.
En la mañana del miércoles desde la municipalidad comunicaron que algunas calles van a estar cortadas por obras viales y refacciones.
Se trata de señales viales, cambios en los sentidos de circulación y nueva nomenclatura urbana. Buscan optimizar el flujo vehicular y aumentar la seguridad vial.
La Municipalidad realizó la modificación con el objetivo de generar mejoras en la circulación vial de las ocho manzanas referenciadas.
Así lo expresó Mariano Bowden, Presidente del Ente de Vialidad y Alumbrado Público en diálogo con Mitre Mar del Plata. "Muchos vecinos nos piden que estén mejor iluminados", expresó.
Lo expresó el Presidente del Ente de Vialidad y Alumbrado Público, Mariano Bowden en dialogó radial. "Tenemos más de 25 mil metros cuadrados previstos de repavimentación total o parcial y se vienen licitando obras permanentemente", señaló en diálogo con Radio Mltre Mar del Plata. El funcionario conf
En el marco de una recorrida por la reparación de asfalto que se lleva adelante en la calle San Juan, el intendente brindó detalles de los trabajos realizados y se refirió a la actualidad económica del país y su repercusión a nivel local, manifestando que "todo a quedado desactualizado, con un desaj