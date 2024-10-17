señalización de calles

Cambio de sentido único en cuatro calles de la zona sur
El objetivo es mejorar la fluidez y seguridad vial en la zona.
El objetivo es mejorar la fluidez y seguridad vial en la zona.
Además, realizaron un ajuste en el semáforo ubicado en Beruti y Bronzini, reduciendo su tiempo de espera.
Se trata de señales viales, cambios en los sentidos de circulación y nueva nomenclatura urbana. Buscan optimizar el flujo vehicular y aumentar la seguridad vial.
Fue un pedido de los vecinos del barrio por medio de la Sociedad de Fomento.
La Municipalidad realizó la modificación con el objetivo de generar mejoras en la circulación vial de las ocho manzanas referenciadas.
Buscan unificar los sentidos de circulación de las calles ubicadas en el sector de Ortega y Gasset, Joaquín V. González y las avenidas Constitución y Estrada. Se llevan a cabo el recambio de las señales viales.