A través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), informaron que la calle Sánchez de Bustamante, en el tramo comprendido entre la avenida Mario Bravo y Comunidad Foral de Navarra (3300 al 3500), pasará de doble mano a sentido único en dirección norte. La solicitud fue requerida por los vecinos del barrio a través de la Sociedad de Fomento.

Esta medida tiene como objetivo reordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial de los vecinos del barrio, favoreciendo una circulación más ordenada y reduciendo situaciones de riesgo en zonas residenciales.

Como parte de la implementación, llevaron a cabo tareas de reubicación de la señal de lomo de burro y el traslado de la señal de escuela hacia la calle lateral, adecuando la señalización a la nueva disposición del tránsito.



Por último, desde Vialidad Municipal le recordaron a la comunidad que pueden consultar los cortes de tránsito en tiempo real mediante la aplicación Waze Argentina.

