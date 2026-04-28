Personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Batán, en el marco de una causa por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, con intervención de la Fiscalía a cargo de Pablo Cubas y el Juzgado de Garantías N°5.

Ads

El procedimiento fue realizado en la intersección de calles 27 y 38 por efectivos de la Comisaría Octava, tras tareas investigativas que incluyeron análisis de material fílmico, relevamiento de antecedentes por conflictos familiares y testimonios, lo que permitió reunir elementos que vinculan al imputado, un hombre de 39 años, con el hecho investigado.

Con la correspondiente orden judicial, el allanamiento se concretó con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), donde se procedió a la identificación del sospechoso y al secuestro de un teléfono celular, considerado de interés para la causa.

Ads

Puede interesarte

Tras el procedimiento, y en comunicación con el fiscal interviniente, se dispuso la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, sin que se adoptaran medidas restrictivas de la libertad.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado sábado 25, cuando la víctima denunció haber sido intimidada por su progenitor mediante la exhibición de un arma de fuego, en el contexto de un conflicto por régimen de visitas y con una restricción de acercamiento vigente.

Ads

De acuerdo a los registros judiciales, el imputado cuenta con un antecedente penal por robo calificado, con fecha del 22 de diciembre de 2009.