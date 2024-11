Facundo Godoy, un empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense que cumple funciones el Registro de Internos de la Unidad Penal N°50 de Batán será el arquero de la Selección Argentina de Fútbol 7 que competirá en el mundial de fútbol para personas con parálisis cerebral que se disputará en Barcelona (España).

El deportista tiene 21 años y vive en Mar del Plata. Su trabajo en la Unidad Penal N°50 está relacionado con lo que contempla la ley de discapacidad: hace seis meses hizo su ingreso al Servicio Penitenciario Bonaerense. Facundo recibió el apoyo de las autoridades de la cárcel y desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Por una falta de oxigenación durante el parto de su mamá, tiene una dificultad motriz en una de sus piernas. Desde chiquito practica esta disciplina y actualmente es arquero del Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI) de Mar del Plata.

Allí conoció al director técnico de la Selección Argentina de Fútbol PC, Marcelo Sánchez, quien lo convocó para vestir la celeste y blanca. “El año pasado fui a los parapanamericanos en Bogotá con los juveniles y después pasé al seleccionado mayor con el que vamos a jugar el mundial en Barcelona, del 5 al 24 de noviembre”, contó.

En cuanto a la preparación que requiere este tipo de compromiso, Godoy indicó que “todos los meses nos juntamos a entrenar una semana en el CENARD, hacemos concentraciones, cancha y gimnasio”. Para él, pertenecer a la Selección “es un orgullo muy grande” y aunque declaró tener “muchos nervios porque va a ser mi primera competición con la mayor”, afirmó que “tenemos un buen grupo, muy unido, estamos confiados de dar lo mejor para tratar de ganar y salir campeones”.

La competencia mundial contará con la participación de 14 equipos divididos en distintas zonas. Argentina comparte zona con Ucrania y España y disputará el primer partido el 12 de noviembre cuando enfrentará a Ucrania, último campeón del mundo. El plantel está compuesto por catorce jugadores y cuatro integrantes del cuerpo técnico.

Facundo destacó que esto es posible gracias a la Federación Argentina de Deportes para personas con Parálisis Cerebral (FADEPAC), al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y a la Secretaría de Deportes de la Nación.

Con relación al trabajo en el SPB, el jugador agradeció el acompañamiento de todas las autoridades y a la jefatura de Unidad 50, a cargo del director José Torres, y dijo que “me dan una licencia deportiva, me dan permiso siempre, desde el primer momento me dijeron que me iban a ayudar y así es”.

Facundo también agradeció a Andrea Fernández, directora general de Recursos Humanos del SPB, porque siempre estuvo pendiente de su evolución no solo laboral sino también deportiva.