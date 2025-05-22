Presos de la cárcel de Dolores restauraron una silla de ruedas
La misma será entregada a un joven de 27 años. Quienes participaron de la acción habían tomado el curso de restauración de muebles que se imparte en la unidad penal.
La misma será entregada a un joven de 27 años. Quienes participaron de la acción habían tomado el curso de restauración de muebles que se imparte en la unidad penal.
Lo declaró en el juicio que se desarrolla contra integrantes del Servicio Penitenciario, presos y familiares, por conformar una organización narcocriminal.
Se trata de Facundo Godoy, de 21 años, quien desde hace seis meses trabaja en el Registro de Internos de la Unidad Penal N°50. El torneo se disputará del 5 al 24 de noviembre en Barcelona.
La gestión se realiza a través del sitio www.spb.gba.gov.ar donde se debe completar un formulario de preinscripción de aspirantes.
Se trata de la adquisición más grande de los últimos años, de casi 20 mil equipos.
Lo confirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Los efectivos deberán aprobar cursos que abordarán diversas temáticas y modalidades para progresar en su carrera institucional.